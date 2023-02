Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Ihlow - Ein Zwölfjähriger ist in Ihlow im Landkreis Aurich von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er sei am Freitagmorgen im Bereich einer Verkehrsinsel über die Straße gegangen, teilte die Polizei mit. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Ein Notarzt behandelte ihn an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.