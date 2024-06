Barnstorf - Ein Zwölfjähriger hat in Barnstorf (Landkreis Diepholz) gleich zwei Versuche unternommen, mit geklauten Autos auf Spritztour zu gehen - die Polizei hat in schließlich mit mehreren Streifenwagen aufgehalten. Der Junge war am Montag aufgefallen, als er aus einer Umkleidekabine einer Sporthalle einen Schlüssel klaute und mit dem dazugehörigen Auto wegfahren wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen stoppten den Jungen, der schon auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte.

Bevor die Polizei eintraf, türmte das Kind und versuchte anschließend mit einem anderen gestohlenen Auto die geplante Fahrt durchzuführen. Mit mehreren Streifenwagen gelang es der Polizei schließlich, die Flucht zu beenden. Neben dem Kind auf dem Beifahrersitz saß diesmal ein 16-jähriger Freund. Die Polizei brachte beide zur Dienststelle und übergab sie den Erziehungsberechtigten.