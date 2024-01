Dresden - Ein Zwölfjähriger ist in Dresden-Gorbitz mit einem Feuerzeug bedroht und beraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein bislang unbekannter Jugendlicher das Kind am Sonntag am Wölfnitzer Ring unter vorgehaltenem Feuerzeug dazu aufgefordert, ihm Bargeld zu geben. Der Täter habe sich dann sieben Euro aus der Jacke des Jungen genommen und sich damit aus dem Staub gemacht. Die Kripo ermittelt wegen schweren Raubes.