Zwölf Hektar Feld in Brand geraten

Cottbus - In der Nähe des Luckauer Ortsteils Duben (Landkreis Dahme-Spreewald) ist am Dienstag ein Getreidefeld in Brand geraten. Nach Angaben der Regionalleitstelle Lausitz wurde das Feuer kurz nach 15 Uhr gemeldet. Es breitete sich später auf zwölf Hektar aus. 17 Löschfahrzeuge waren im Einsatz. Nach rund vier Stunden war der Brand gelöscht. Ein Übergreifen des Feuers auf ein nahegelegenes Wohngebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern, wie es hieß. Ein Feuerwehrmann wurde wegen das Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Auch auf der Schlossinsel Lübben brannte es am Dienstag. Dort standen 200 Quadratmeter Ödland in Flammen. Nach einer Stunde war das Feuer aber gelöscht.