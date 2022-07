Zwölf Berliner und Berlinerinnen bei nachgeholter 98. Box-DM

Berlin - Zwölf Boxer und Boxerinnen aus Berlin gehen bei den 98. Deutschen Box-Meisterschaften vom 2. bis 6. August in Heidelberg an den Start. Die Wettkämpfe wurden vom Jahr 2021 wegen der angespannten Corona-Lage auf das jetzige Datum verschoben worden. Damit tritt das Novum zweier Landeschampionate in einem Jahr auf, denn Ende 2022 wird die Meisterschaft des laufenden Jahres ausgetragen.

In Heidelberg kann der Verband mit 160 Teilnehmern das beste Meldeergebnis seit über 10 Jahren mitteilen. Berlin wird nach dem Verletzungsausfall von Dirk Weidenkeller (Rahnsdorf/71 kg) mit neun Männern und drei Frauen vertreten sein.