Zwickau - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau hoffen, sich auch in diesem Jahr den Verbleib in der 1. Bundesliga der Frauen sichern zu können. „Wir wollen uns ins Mittelfeld reinarbeiten“, sagte Trainer Norman Rentsch der Zeitung „Freie Presse“ (Mittwoch). Durch die Verschlankung der Liga in der kommenden Saison auf zwölf Clubs müsste das Team sich dafür allerdings vom letztjährigen 13. Platz noch einmal steigern.

Trotz einiger personeller Veränderungen und Verletzungssorgen in der Vorbereitung fühlt sich der Verein, der vor zwei Jahren den Aufstieg schaffte, allerdings gut aufgestellt. „Es ging darum, sich möglichst schnell kennenzulernen und die Mannschaft einzuschwören“, sagte Rentsch. Am Samstag startet er mit seinem Team gegen die HSG Blomberg-Lippe (18.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) in die Liga. Das erste Pflichtspiel in der ersten Runde des DHB-Pokals hatte der BSV am vergangenen Samstag gegen Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath mit 24:26 verloren.