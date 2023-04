Zwickau verliert Gastspiel in Oldenburg deutlich mit 25:33

Oldenburg (dpa) – - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben im Kampf um den Klassenerhalt keinen Boden gutmachen können. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren am Samstag ihr Gastspiel beim bisherigen Fünften VfL Oldenburg am Ende klar mit 25:33 (10:11). Nach der 15. Saisonniederlage hat der BSV weiterhin nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Merle Carstensen (11/6), Kathrin Pichlmeier (6) und Lana Teiken (5). Für Zwickau erzielten Anna Frankova (7) und Alisa Pester (5) die meisten Tore.

Bis zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten die Gäste die Partie völlig ausgeglichen gestalten. Doch dann setzte sich Oldenburg mit vier Toren in Serie von 15:14 (36.) auf 19:14 (41.) ab und baute den Vorsprung bis zur 53. Minute auf 29:21 aus. Die Zwickauerinnen verzweifelten in dieser Phase an der überragenden Oldenburger Schlussfrau Nele Reese (14 Paraden).