Die Gäste aus Sachsen können keine Bonuspunkte im Kampf um den Klassenverbleib einfahren und sind beim Tabellendritten der Handball-Bundesliga nur in der Anfangsviertelstunde ein ebenbürtiger Gegner.

Bensheim - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau schweben weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren am Samstag beim Tabellendritten HSG Bensheim/Auerbach klar mit 24:33 (13:18). Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Lucie-Marie Kretzschmar (10 Tore), Isabell Hurst (6) und Kim Naidzinavicius (6/1). Für den BSV erzielten Ema Hrvatin (8/1) und Laura Szabo (6) die meisten Tore.

Die Gäste konnten die Partie nur in den ersten 13 Minuten offen gestalten. Dann zogen die Bensheimerinnen über 9:9 auf 14:10 (20.) davon und hatten beim 24:16 (44.) die Weichen auf Sieg gestellt. Den Zwickauerinnen fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive, um mit dem Spitzenteam mithalten zu können. Außerdem leisteten sich die Gäste zu viele technische Fehler.