BSV Sachsen Zwickau trat im Kellerduell in Leverkusen an.

Leverkusen - Durch ein Unentschieden beim bisher punktlosen Tabellenletzten Bayer Leverkusen hat der BSV Sachsen Zwickau nur noch eine kleine Chance auf den Heimvorteil in der Abstiegsrunde der Handball-Bundesliga. Der Vorletzte aus Westsachsen kam beim Schlusslicht nur zu einem 24:24 (12:13), holte dabei in den letzten 70 Sekunden aber einen Drei-Tore-Rückstand auf.

Damit hat Zwickau zwei Punkte Rückstand auf den einen Rang besseren Buxtehuder SV, bei dem man am Samstag antritt. Zöge Zwickau noch an den Norddeutschen vorbei, hätte man den Heimvorteil in den Play-downs. Allerdings muss der BSV am letzten Spieltag gegen den Thüringer HC antreten, während Buxtehude auf Leverkusen trifft.