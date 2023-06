Magdeburg - Nach anderthalb Jahren Leihe wechselt der Japaner Tatsuya Ito fest zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Das gab der Club am Mittwoch bekannt, ohne eine Vertragslaufzeit zu nennen. Der 25 Jahre alte Offensivspieler war seit Januar 2022 vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden ausgeliehen. In der vergangenen Saison hatte Ito mit starken Leistungen in der Rückrunde großen Anteil am vorzeitig erreichten Klassenerhalt der Magdeburger.

„Es freut mich ungemein, dass wir Tatsu fest an uns binden konnten und den gemeinsamen Weg fortsetzen können. Tatsu hat neben seinen enormen Eins-gegen-eins-Qualitäten auch eine hohe Sozialkompetenz, die für unser Team wichtig sind“, sagte Trainer Christian Titz. Ito hatte in der vergangenen Saison 33 Spiele absolviert und dabei fünf Tore vorbereitet und fünf selbst erzielt.