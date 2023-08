Westeregeln - Innerhalb weniger Wochen sind Unbekannte zum zweiten Mal in die Postfiliale in Westeregeln im Salzlandkreis eingebrochen und haben diese auch verwüstet. In der Nacht zu Dienstag waren die Täter nach Polizeiangaben durch ein Fenster eingestiegen und hatten die Räume durchsucht. Beim Eintreffen der Beamten hätten diese vor dem Postgebäude einen verschlossenen Tresor gefunden. Dieser stammte aus der Filiale und sei wohl zum Abtransport bereitgelegt worden, hieß es. Erst im Juli war der Standort der Deutschen Post in dem Dorf das Ziel von Einbrechern gewesen. Damals war es ihnen gelungen, den Tresor wegzuschaffen. Die Höhe der Beute - unbekannt. Die Spurensuche und die Ermittlungen im aktuellen Fall dauern an, hieß es.