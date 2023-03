Magdeburg - Wenn Ermittlungen nach Tötungs- und Vermisstenfällen lange ergebnislos bleiben, sollen in Sachsen-Anhalt unbeteiligte, erfahrene Ermittlerteams für einen zweiten Blick eingeschaltet werden. Die Landespolizei werde das so genannte Fallmanagement neu organisieren, kündigte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss in Magdeburg an.

In Fällen, in denen alle Ermittlungsansätze der Ermittlungsgruppen in den örtlich zuständigen Polizeiinspektionen ausgeschöpft seien, sollen Teams anderer Inspektionen Vorgänge temporär übernehmen. Sie sollen Erkenntnisse und Spuren der jeweiligen Fälle auf weitere Ermittlungsansätze hin überprüfen, wie Zieschang sagte. Dabei gehe es um eine unvoreingenommene Perspektive auf die Vorgänge.

Anlass ist laut Zieschang nicht nur der Fall der seit 2015 spurlos verschwundenen Inga, sondern etwa auch der einer seit 2019 in Leipzig vermissten Studentin, deren Knochen jüngst in einem Waldgebiet im Burgenlandkreis gefunden wurden.