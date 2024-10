Zweite Tarifrunde für Metall- und Elektroindustrie in Bremen

Bremen - Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie werden fortgesetzt. Die zweite Tarifrunde beginnt am Dienstag (10 Uhr) in Bremen, wie die Gewerkschaft IG Metall Küste und der Arbeitgeberverband Nordmetall mitteilten. Die Verhandlungen betreffen mehr als 130.000 Angestellte in Nordwest-Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

IG Metall Küste fordert nach eigenen Angaben sieben Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Auszubildende sollen 170 Euro mehr im Monat bekommen. Der Tarifvertrag soll zwölf Monate laufen. „Wir erwarten, dass die Arbeitgeber schnell in ernsthafte Verhandlungen eintreten und den Beschäftigten endlich ein substanzielles Angebot vorlegen“, betonte Bezirksleiter und Verhandlungsführer Daniel Friedrich. „Es ist jetzt nicht die Zeit, um mit Hinhalten und Verzögern zu taktieren.“

Die Arbeitgeberseite hatte bei der ersten Tarifrunde Mitte September in Hamburg kein Angebot vorgelegt. Aus Sicht der Verhandlungsführerin könnte sich das nun ändern. „Ich halte in dieser Runde eine schnelle Lösung für angebracht und möglich“, sagte Lena Ströbele im Gespräch mit dem „Weser-Kurier“. „Wenn es nach mir geht, brauchen wir keinen Streik.“ Warnstreiks sind nach Ablauf der sogenannten Friedenspflicht zulässig. Diese endet in der Nacht auf den 29. Oktober.