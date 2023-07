Leipzig - Die Welt der Sechsbeiner entdecken: Auch in Sachsen geht die Mitmachaktion „Insektensommer“ des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) in die zweite Runde. Von Freitag, 4. August, bis zum 13. August können Interessierte eine Stunde lang in Gärten, Parks, auf Balkons und Wiesen oder im Wald nach Insekten Ausschau halten, wie eine Sprecherin des Nabu Sachsen mitteilte. In diesem Jahr stehen besonders die blaue Holzbiene, die Mosaikjungfer, das Heupferd und die Ackerhummel im Fokus der Aktion.

Bei der ersten Runde der Zählung im Juni hatten Menschen in Sachsen mehr als 31.000 Insekten beobachtet. Insgesamt gingen laut Nabu-Angaben fast 3500 Meldungen ein. Im „Insektensommer“ können die Teilnehmer in zwei Zeiträumen beobachten und zählen. Gemeldet werden sollen die Beobachtungen über ein Online-Formular oder mit einer kostenlosen App.