Nordhorn - Einen Monat nach dem Fund von Leichenteilen in einem Kanal in Nordhorn in Niedersachsen hat die Polizei eine zweite Verdächtige festgenommen. Bei der 49 Jahre alten Frau handele es sich um die Lebensgefährtin des bereits im Februar verhafteten 54 Jahre alten Tatverdächtigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten. Ein Haftrichter erließ gegen die Frau mit ukrainischer Staatsangehörigkeit Haftbefehl wegen Verdachts der Beihilfe zu dem Tötungsdelikt.

Fußgänger hatten die menschlichen Überreste am 17. Februar in mehrere Tüten verpackt im Ems-Vechte-Kanal gefunden. Bei dem Opfer handelt es sich den Angaben der Polizei zufolge um einen 53 Jahre alten Mann aus Nordhorn mit lettischer Staatsangehörigkeit. Für ihn war mehrere Tage vor dem Fund eine Vermisstenmeldung eingegangen. Am 29. Februar erfolgte dann die Festnahme des Mannes. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt.

Zu den konkreten Tatumständen äußerten sich die Beamten weiterhin nicht. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten an, hieß es in der Mitteilung.