Am frühen Morgen gerät ein Transporterfahrer auf einer Landstraße bei Hannover in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Zweirad. Der Fahrer des Leichtkraftrades überlebt den Unfall nicht.

Gestorf - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Transporter ist in der Region Hannover der Fahrer eines Leichtkraftrades tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge am Morgen auf einer Landstraße bei Gestorf, als der Transporter-Fahrer auf offener Strecke auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Grund dafür war zunächst nicht klar. Dort prallte der Transporter mit dem 57 Jahre alten Rollerfahrer aus Salzhemmendorf zusammen.

Ersthelfer und Rettungskräfte versuchten, den 57-Jährigen wiederzubeleben. Er starb aber noch an der Unfallstelle. Der 65 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb laut Polizei bei dem Unfall körperlich unverletzt. Nun wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.