Erfurt - Ein zweijähriges Mädchen ist am Mittwoch allein durch Erfurt spaziert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich die Kleine zuhause angezogen und war unbemerkt aus der Wohnung geschlichen. Eine Polizeistreife sah das Kleinkind den Angaben nach zufällig rund 500 Meter entfernt und gabelte es auf. Währenddessen meldete sich die Mutter des Mädchens per Notruf - die Beamten brachten die Zweijährige zurück nach Hause zu ihren Eltern.