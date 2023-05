Bad Salzdetfurth - Die Polizei hat am Dienstag einem Zweijährigen geholfen, sich aus einem verschlossenen Auto zu befreien. Der Junge hatte sich in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) mit dem Autoschlüssel aus Versehen selbst in dem Fahrzeug eingeschlossen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Alarmierte Polizisten erklärten dem Kind am Dienstag mit Hilfe ihres eigenen Schlüssels, wie es das Auto entriegelt.

Die besorgte Mutter hatte die Polizei gerufen, da sie keinen Ersatzschlüssel greifbar hatte. Nach der erfolgreichen Rettung führten die Beamten dem Jungen noch das Blaulicht ihres Streifenwagens vor.