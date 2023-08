Norden - Wegen Gasgeruchs in einem Mehrfamilienhaus sind in Norden im Landkreis Aurich am Montagabend zwei Wohnhäuser evakuiert worden. Ein 58 Jahre alter Mann sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei Norden mit. Die Ursache für den Gasaustritt, der von der Feuerwehr per Messung nachgewiesen wurde, sei noch unklar. Der Gasversorger habe zur Sicherheit die Leitung für das betroffene Haus lahmgelegt.

Nachdem das Gebäude nach der Evakuierung belüftet wurde, wurden die Wohnungen wieder freigegeben. Auch im benachbarten Haus durften die Bewohner wieder zurückkehren.