Westerstede - Zwei Doppelhaushälften in Westerstede im Landkreis Ammerland sind in Brand geraten. Verletzt worden sei niemand, die Bewohner hätten die Häuser in der Ortschaft Linswege verlassen können, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Am frühen Morgen habe eine Krankenschwester auf dem Heimweg vom Klinikum Oldenburg das Feuer gemeldet. Die Feuerwehr habe festgestellt, dass sich ein Auto unter einem Carport entzündet habe, vermutlich wegen eines technischen Defekts.

Die Flammen breiteten sich aus und griffen auf die beiden Häuser über, die gelöscht wurden. „Mit viel Glück“ sei eine der vier Wohnungen in den beiden Häusern noch bewohnbar, sagte der Sprecher. Nachbarn wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Straße durch die Ortschaft wurde gesperrt.