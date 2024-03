Dennheritz - Eine 63-Jährige ist in Dennheritz (Landkreis Zwickau) mit einem Auto gegen einen Baum geprallt. Bei dem Unfall am Donnerstagabend wurden die 33 und 40 Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Auto war in einer Kurve von der Straße abgekommen, durchbrach einen Zaun und stieß dann gegen den Baum. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.