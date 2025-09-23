Die Feuerwehr wird in der Nacht zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Dort brach ein Feuer aus. Was ist bisher bekannt?

Hoyerswerda - Bei einem Wohnungsbrand in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) sind zwei Männer leicht verletzt worden. 33 Bewohner mussten das Haus in der Nacht verlassen, wie die Polizei mitteilte. Es ist demnach aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Das Feuer ist nun gelöscht. Der Grund für den Brand war zunächst nicht bekannt. Im Laufe des Tages soll ein Brandursachenermittler die Lage bewerten, hieß es.