Großaufgebot der Polizei in Achim: Ein unbekannter Mann soll Reizgas in einer Bankfiliale versprüht haben. Das Gebäude wird evakuiert. Es gibt mindestens zwei Verletzte.

Zwei Verletzte nach Reizgasangriff in Bankfiliale in Achim

Achim - Bei einem Reizgasangriff in einer Bankfiliale in der Innenstadt von Achim (Landkreis Verden) sind am Donnerstag mindestens zwei Menschen verletzt worden. Sie würden vor Ort medizinisch versorgt, sagte eine Polizeisprecherin. Ob weitere Menschen verletzt worden seien, sei zunächst noch unklar. Nach Polizeiangaben überfiel ein unbekannter Täter im Bankgebäude einen Kunden. Dabei versprühte er Reizgas, anschließend flüchtete er. Die Fahndung nach dem Mann laufe. Die Filiale wurde aufgrund des Reizgaseinsatzes evakuiert. Polizei und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.