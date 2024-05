Weimar - Bei gewalttätigen Übergriffen in der Weimarer Innenstadt sind zwei junge Männer verletzt worden. Eine dreiköpfige Tätergruppe habe in der Nacht zu Samstag zunächst einen 22-Jährigen am Frauenplan angesprochen und ihn dann unvermittelt mehrfach gegen den Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als der junge Mann zu Boden ging, hätten sie ihn weiter gegen Kopf und Brustkorb getreten und seien danach geflüchtet.

Wenig später trafen offenbar dieselben Täter in der Schillerstraße auf einen 23-jährigen Mann. Auch dieser wurde demnach zunächst angesprochen und dann geschlagen, woraufhin dieser stürzte. Die Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen.