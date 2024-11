In Freital kommt es zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus. Durch die Wucht wird ein Loch in eine Außenwand gerissen. Zwei Personen müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Freital - Zwei Menschen sind bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Freital südlich von Dresden verletzt worden. Das Haus hat ein Loch in einer Außenwand sowie in einem Giebel und ist derzeit nicht bewohnbar, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ob möglicherweise eine Gasexplosion die Ursache war, könne derzeit noch nicht bestätigt werden. Es werde weiter ermittelt. Zuvor hatte die „Sächsische Zeitung“ berichtet.

Ein 60 Jahre alter Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, eine 80 Jahre alte Frau mit leichten Verletzungen. Bei dem Einsatz am Sonntagmittag war auch das Technische Hilfswerk vor Ort.