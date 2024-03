Zwei Verletzte nach Brand in Einfamilienhaus

Lengenfeld - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lengenfeld (Vogtlandkreis) sind am Sonntagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Der Wintergarten des Hauses wurde durch das Feuer erheblich beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Das Haus blieb bewohnbar, allerdings mussten die beiden Bewohner verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Feststellung der Brandursache und Schadenshöhe ermittelt die Kriminalpolizei.