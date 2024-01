Zwei Männer geraten in einem Obdachlosenheim aneinander. Hinterher sind beide verletzt. Weil Geräusche zu hören sind, die an Schüsse erinnern, rückt die Polizei mit einem Spezialeinsatzkommando aus.

Berlin - Nach einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft in Berlin-Marzahn ist am Mittwoch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei angerückt. Die SEK-Kräfte seien vor Ort gewesen, weil im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung auch Knallgeräusche gehört worden seien, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Zuvor hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.

„Es gab am frühen Nachmittag eine Auseinandersetzung. Sowohl der Angreifer als auch der Angegriffene sind dabei leicht verletzt worden“, teilte das Lagezentrum der Berliner Polizei am Abend auf Anfrage mit. Der Angreifer sei festgenommen worden.

Nach einem Bericht der Tageszeitung „B.Z.“ war der Mann alkoholisiert. Er soll mit einer Schreckschusspistole auf den anderen, ebenfalls angetrunkenen Mann geschossen haben, der dabei verletzt wurde und später in ein Krankenhaus kam. Zur Zahl der Einsatzkräfte machte das Lagezentrum keine Angaben. Nach wie vor offen war auch, warum sich die beiden Männer stritten.