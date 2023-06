Wilsdruff - Bei einem Verkehrsunfall in Wilsdruff (Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 18-Jähriger wollte am Montagabend mit seinem Auto eine Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei nahm er einem Motorradfahrer die Vorfahrt, der dann mit seiner Maschine in das Auto prallte. Der 23-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt, der Mann am Steuer des Wagens erlitt leichte Verletzungen. Weitere Details sowie die Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.