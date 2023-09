Auerbach/Zwickau - Zwei Autos sind auf einer Kreuzung in Auerbach im Vogtland zusammengestoßen. Die 50 Jahre alte Fahrerin des einen Wagens wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Sie kam in ein Krankenhaus. Der 34 Jahre alte andere Fahrer wurde leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau am Donnerstagabend an einer roten Ampel mit ihrem Auto zunächst gehalten. Aus bisher ungeklärter Ursache war sie dann aber auf die Kreuzung gefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde ihr Auto auf die Seite geschleudert. Rettungskräften der Feuerwehr befreiten die Frau. Die beiden Autos wurden abgeschleppt.