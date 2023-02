Zwei Verletzte bei Zimmerbrand in Seniorenheim

Hollenstedt - Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Hollenstedt (Landkreis Harburg) ist am frühen Donnerstagmorgen eine Bewohnerin schwer verletzt worden. Zudem erlitten eine Polizeibeamtin und ein Feuerwehrmann leichte Rauchgasvergiftungen. Etwa 40 Menschen mussten evakuiert werden, wie die Polizei Harburg mitteilte. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können. Wieso es im Zimmer eines Bewohners ausbrach, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe war zunächst noch unbekannt.