Weißwasser/Görlitz - Bei einem Feuer in einer Gartenlaube in einer Gartenkolonie in Weißwasser in der Oberlausitz hat ein Mann schwere Brandverletzungen erlitten. Der 50-Jährige sowie eine 41 Jahre alte Gartennachbarin, die ihm zu Hilfe geeilt war, kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Görlitz am Samstag mitteilte. Sie hatte sich demnach eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am Freitagabend ausgebrochen. Die Laube sei komplett abgebrannt, hieß es. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt.