Heiligenstadt/Jena - Bei einem Bauernprotest in Heiligenstadt im Eichsfeld sind zwei Männer verletzt worden. Ein Versammlungsteilnehmer sei durch einen Autofahrer angefahren und leicht verletzt worden. Der Demonstrant habe daraufhin wiederum den Fahrer angegriffen und leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher nach dem Vorfall am Montagmorgen sagte. In Jena sei eine nicht angemeldete Straßenblockade als Nötigung gewertet worden, nach dem die Teilnehmer auch nach Aufforderung des Ordnungsamts die Straße nicht geräumt hatten.