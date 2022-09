Zwei Verletzte bei Absturz eines Sportflugzeugs

Massen - Beim Absturz eines Sportflugzeugs in Massen im Kreis Elbe-Elster sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der Pilot des Motorseglers nach eigener Aussage am Sonntag einen technischen Defekt gemeldet und eine Notlandung eingeleitet. Das Flugzeug stürzte anschließend auf ein umfriedetes Gelände der Massener Höfe. Sowohl der 59-jährige Pilot als auch der 71-jährige Copilot wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei am Sonntag nicht. Zur näheren Untersuchung der Absturzursache wurde das Bundesamt für Luftverkehr verständigt.