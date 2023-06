Berlin - Bei zwei Unfällen mit E-Scootern sind in den Berliner Bezirken Treptow-Köpenick und Steglitz-Zehlendorf zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein 40-Jähriger mit einem E-Scooter in der Nacht zum Samstag zunächst auf dem Gehweg. Nach Angaben von Zeugen soll er dann bei einem Fußgängerüberweg über eine rote Ampel auf die Straße gefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 44-Jährigen. Der 40-jährige Fahrer des E-Scooters erlitt Verletzungen an Kopf, Rumpf, Arm und Bein. Er kam in eine Klinik.

Die Polizisten stellten bei der Überprüfung fest, dass der E-Scooter Anfang März in Brandenburg gestohlen wurde. Die Beamten beschlagnahmten den E-Scooter. Zudem wurde nach dem verletzten Mann wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe gefahndet. Laut Polizei bezahlte der 40-Jährige die ausstehenden Betrag der Geldstrafe noch vor Ort.

Bereits am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Steglitz-Zehlendorf, bei dem zwei Jugendliche auf einem E-Scooter mit dem Auto eines 23-Jährigen zusammengestoßen sind. Ersten Erkenntissen zufolge stieß das Auto beim Abbiegen mit den Jugendlichen auf dem E-Scooter zusammen. Beide fuhren laut Polizei über grüne Ampeln. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 17-jährige Mitfahrerin und erlitt Verletzungen am Unterschenkel. Rettungskräfte brachten die Jugendliche zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 16-jährige Fahrer des E-Scooters sowie der Autofahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen zu beiden Unfällen dauern an.