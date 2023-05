Kamenz - Zwei Unbekannte haben in Kamenz im Landkreis Bautzen bei einer 82-Jährigen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Die beiden Männer hatten zunächst vorgegeben, mehrere Bände einer Enzyklopädie von der Rentnerin kaufen zu wollen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Während der eine die 82-Jährige am Montagnachmittag in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der andere sämtliche Schränke in der Wohnung. Nachdem die mutmaßlichen Täter gegangen waren, bemerkte die 82-Jährige den Diebstahl und verständigte die Polizei.