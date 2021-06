Zwei Tote nach Unfall in Kläranlage - zwei Männer wiederbelebt

Pilsen (dpa) - In einer Kläranlage im tschechischen Pilsen ist es zu einem tödlichen Unfall mit giftigen Gasen gekommen. Zwei Männer starben, als in einem Gebäude unter anderem Schwefelwasserstoff in hoher Konzentration austrat, wie die Agentur CTK am Freitag unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichtete.

Zwei weitere Männer wurden wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht. Drei Arbeiter hatten sich noch rechtzeitig ins Freie retten können. Die genaue Ursache für das Unglück steht noch nicht fest. Für die Anwohner besteht den Angaben zufolge keine Gefahr. (dpa)