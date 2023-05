Striegistal - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen auf der Autobahn 4 (Dresden-Erfurt) sind am Dienstagmorgen zwei Menschen gestorben. Kurz vor der Anschlussstelle Berbersdorf in Striegistal (Landkreis Mittelsachsen) sei das Auto aus vorerst ungeklärter Ursache zunächst auf den Lastwagen gefahren und dann gegen die Leitplanke geprallt, informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Zwei Insassen im Alter von 20 und 33 Jahren wurden dabei so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle starben.

Der 19 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, ein weiterer 33 Jahre alter Insasse erlitt einen Schock. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Autobahn in Richtung Erfurt war wegen des Unfalls am Morgen für mehrere Stunden voll gesperrt. Dadurch kam es zu Stau.