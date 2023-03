Weimar/Jena - Zwei tote Hunde sind von Passanten an einem Waldstück am Windpark Hottelstedt entdeckt worden. Die weiblichen Tiere seien etwa acht und drei Jahre alt gewesen, teilte die Polizei in Jena am Montag mit. Die am Sonntag gefundenen Border Collies hätten Blutverkrustungen aufgewiesen. Wie die Tiere zu Tode kamen, sei noch unklar.

Die Zeugen vermuteten, dass der Auffindeort an dem Windpark in der Gemeinde Am Ettersberg nördlich von Weimar mit dem Sterbeort nicht identisch sei. Zur Klärung der Todesursache wird eine Obduktion im Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz durchgeführt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Menschen oder Fahrzeuge am Sonntag in der Nähe des Windparks gesehen haben oder die ihre Hunde seit dem Wochenende vermissen.