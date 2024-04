Am Samstag werden Polizei und Rettungskräfte zu einem schweren Verkehrsunfall im Ilm-Kreis gerufen. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Gräfinau/Erfurt - Bei einem Autounfall im Ilm-Kreis sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer sei am Samstag lebensgefährlich verletzt und per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der genaue Hergang des Unfalls auf einer Landstraße zwischen Pennewitz und Gräfinau war zunächst noch unklar. MDR Thüringen berichtete, dass das Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sei.