Werlte - Nach einem Raubüberfall im Landkreis Emsland, bei dem ein 83-Jähriger schwer verletzt worden ist, hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Ein 33-Jähriger wurde am 22. August in Hagen in Nordrhein-Westfalen festgenommen, ein 28-Jähriger befindet sich bereits wegen einer anderen Straftat in Haft, wie die Polizei mitteilte. Ein Hinweis nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vom 14. Februar hatte die Ermittler auf die Spur der beiden Tatverdächtigen geführt. In der Fernsehsendung waren Bild- und Tonaufnahmen veröffentlicht worden. Ein Stimmenvergleichsgutachten hatte den Verdacht gegen die beiden Männer erhärtet.

Die maskierten Täter waren laut Polizei im August 2022 in ein Wohnhaus in Werlte eingebrochen und hatten das dort lebende Ehepaar bedroht. Einer der Täter schlug und trat auf den 83-Jährigen ein, dieser erlitt dadurch schwere Verletzungen. Die 81 Jahre alte Ehefrau blieb unverletzt. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld im sechsstelligen Bereich. Die Polizei machte zunächst keine Angaben, ob die Beute gefunden wurde.