Finsterwalde - Kulinarisches und Wissenswertes aus Region und Land, viel Musik und ein treffsicherer Ministerpräsident: In Finsterwalde sind am Samstag zum Brandenburg-Tag Tausende Menschen gekommen. Eröffnet wurde das 17. Landesfest mit der Europahymne, einem Auftritt der „Sänger von Finsterwalde“ und dem traditionellen Fassbieranstich. Die Stadt im Elbe-Elster-Kreis richtet das diesjährige Landesfest aus. Zahlreiche Akteure aus Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur präsentieren sich dort. Bis zu 100.000 Gäste werden am Samstag und Sonntag erwartet.

„Der Brandenburg-Tag zeigt die Vielfalt des Landes, zeigt auch die Unterschiedlichkeit der Landesteile, aber zeigt auch die große Geschlossenheit des Landes, den Zusammenhalt, den es gibt“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zum Start. Der Regierungschef hatte mit nur zwei Schlägen das Bierfass angestochen, eine Tradition der Sängerstadt, die für das Landesfest gern übernommen wurde. Anschließend ging Woidke durch die Innenstadt, nahm sich viel Zeit für Gespräche mit Besuchern und machte an zahlreichen Ständen halt.

Woidke zeigte sich begeistert und bedankte sich bei allen Akteuren. „Es ist großartig, was hier in kurzer Zeit auf die Beine gestellt und in Fahrt gebracht wurde. An diesem Wochenende ist Finsterwalde Brandenburgs Hauptstadt. Die Stadt präsentiert sich großartig und sangesfreudig“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Unter dem Motto „Hier spielt die Musik“ werden kulturelle Veranstaltungen und Kulinarisches geboten und es gibt vielfältige Mitmach-Aktionen. Musik spielt bei der Schau in der bekannten Sängerstadt eine besondere Rolle. Insgesamt 20 Chöre treten auf, Bands wie Silly mit Julia Neigel und Toni Krahl, Frida Gold, Marquess und Bell Book & Candle sowie der Gubener Sänger Alexander Knappe gehören zu den Top-Acts. Mehr als 1500 Menschen gestalten auf elf Bühnen, an 300 Ständen und auf 12 Themen-Meilen das Fest mit.

Auch Partnerstädte aus dem Saarland, Frankreich und Lettland sind nach Angaben von Torsten Drescher, Organisationschef der Veranstaltung, vertreten. Das Landesfest wolle den europäischen Gedanken auch beim Brandenburg-Tag mit zeigen, sagte er der dpa.

Unter den Festgästen am Eröffnungstag waren auch Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) und Mitglieder des Kabinetts, darunter Innenminister Michael Stübgen (CDU), der sich unter anderem beim Stand der Bundeswehr auf einen ausgestellten Schützenpanzer setzte. Auch Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) und Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) waren unter den Besuchern. Das Landesfest biete die große Möglichkeit, sich mit dem vertraut zu machen, was Brandenburger Bäuerinnen und Bauern produzieren und wie die Produkte weiterverarbeitet werden, so Vogel.

Erstmals lässt die Landesregierung bei der Schau auch Geschenke versteigern, die der Ministerpräsident und die Kabinettsmitglieder bei Staatsbesuchen erhielten. Nach Angaben der Staatskanzlei wurden von Gästen am Samstag unter anderem Silbermünzen für 160 Euro ersteigert - ein Geschenk des armenischen Präsidenten. Auch ein Kompass für unter 20 Euro und ein altes Fabrikschild der Firma AEG für 30 Euro kamen unter den Hammer. Laut Staatskanzlei hat der Regierungschef seit September 2019 rund 150 Geschenke erhalten.

Den Angaben nach werden Geschenke mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum an gemeinnützige Organisationen im Land Brandenburg gespendet. Andere Mitbringsel werden protokolliert, in die Asservatenkammer der Staatskanzlei gebracht und nach mindestens fünf Jahren versteigert - so auch beim Landesfest in Finsterwalde. Das Geld aus der Versteigerung soll Frauenhäusern und der Tafel in Finsterwalde zugutekommen. Am Samstagnachmittag lagen die Einnahmen der Staatskanzlei zufolge bei rund 2200 Euro.