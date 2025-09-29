weather wolkig
  3. DFB-Sportgericht: Zwei Spiele Sperre für Mainzer Torhüter Zentner

Der FSV Mainz 05 muss in der Liga erst mal ohne seinen Stammkeeper auskommen. Die Rote Karte vom Dortmund-Spiel hat Folgen - allerdings nicht für den Europacup.

Von dpa 29.09.2025, 16:38
Mainz-Torhüter Robin Zentner muss gegen Mainz mit Rot vom Feld. (Archivfoto)
Mainz-Torhüter Robin Zentner muss gegen Mainz mit Rot vom Feld. (Archivfoto)

Frankfurt/Main - Torwart Robin Zentner vom FSV Mainz 05 ist in der Bundesliga für zwei Spiele gesperrt worden. Dieses Urteil traf das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), nachdem der 30-Jährige bei der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund nach einem klaren Foul außerhalb des Strafraums gegen Karim Adeyemi die Rote Karte gesehen hatte. 

Zentner fehlt damit den Mainzern in den nächsten Liga-Partien am Sonntag beim Hamburger SV und am 18. Oktober gegen Bayer Leverkusen. In der Conference League in Zypern bei Omonia Nikosia am Donnerstag ist der Keeper allerdings spielberechtigt.