Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg sind zwei Seniorinnen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerten die 77 und 78 Jahre alten Frauen am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr bei roter Ampel die Gaußstraße. Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr die beiden daraufhin trotz Gefahrenbremsung mit seinem Wagen an. Die Frauen erlitten Kopfverletzungen, Platzwunden und Knalltraumata. Polizisten leisteten am Unfallort Erste Hilfe, dann brachten alarmierte Rettungskräfte die beiden Verletzten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.