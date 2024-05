Glauchau - Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 im Landkreis Zwickau sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto war am Donnerstagnachmittag an der Autobahn-Anschlussstelle Glauchau-Ost nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw ins Schleudern geraten und auf dem linken Fahrstreifen stehengeblieben, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ein 77-jähriger Autofahrer schaffte es nicht mehr, mit seinem Wagen auszuweichen oder rechtzeitig zu bremsen und fuhr in das stehende Auto. Er und seine 75 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die A4 wurde in Fahrtrichtung Erfurt für zwei Stunden voll gesperrt.