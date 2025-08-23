Ein Pedelecfahrer wird von einem Auto angefahren. Ein weiterer stürzt in einen Graben. Beide Fahrer werden schwer verletzt.

Haren/Neuenkirchen-Vörden - Zwei Menschen sind bei Unfällen mit Pedelecs schwer verletzt worden. In Haren (Landkreis Emsland) habe eine Autofahrerin beim Rechtsabbiegen einen auf dem Radweg fahrenden Pedelecfahrer übersehen, teilte die Polizei mit. Bei dem Zusammenstoß am Freitagnachmittag wurde der 66 Jahre alte Mann schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Ein 58-Jähriger stürzte in Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) schwer. Er habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach auf einem Radweg die Kontrolle über sein Pedelec verloren und sei in einen Graben gestürzt, teilte die Polizei mit. Auch er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.