Melle - Bei zwei Verkehrsunfällen in Melle im Landkreis Osnabrück sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Zunächst sei ein Motorradfahrer mit seiner Maschine in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort prallte der 64-Jährige mit seinem Motorrad in ein entgegenkommendes Auto. Er wurde dabei am Samstagmorgen schwer, die Autofahrerin leicht verletzt.

Vier Stunden später und nur rund zehn Kilometer entfernt kam eine 38 Jahre alte Autofahrerin aus bisher unbekannten Ursachen mit ihrem Wagen von der Straße ab. Das Auto prallte laut Polizeiangaben anschließend gegen einen Baum und überschlug sich. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Da nach den ersten Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Frau zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Nach den Angaben der Polizei wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.