Magdeburg - Ein Mann ist nach einem Zusammenstoß auf der A2 aus dem Fenster eines Kleintransporters geschleudert und schwer verletzt worden. Der 50-Jährige, der als Beifahrer in dem Transporter saß, war ersten Erkenntnissen zufolge nicht angeschnallt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 49 Jahre alte Fahrer des Transporters kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Der 49-Jährige wollte am Dienstagmorgen bei Magdeburg den Fahrstreifen wechseln und übersah dabei den Angaben zufolge ein Auto. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 49-Jährige verlor die Kontrolle über den Transporter und schleuderte gegen die mittlere und die rechte Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Beifahrer aus dem Beifahrerfenster in die angrenzende Böschung geschleudert. Der Fahrer des beteiligten Autos blieb unverletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt zur Unfallstelle. Der Transporter und das Auto wurden abgeschleppt. Die A2 war Richtung Hannover bis zum Mittag gesperrt.