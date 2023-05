Berlin - Zwei Polizisten und ein Mann sind bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Kreuzberg verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren in der Nacht auf Samstag zunächst zwei Männer beim Mehringdamm Ecke Blücherstraße körperlich aneinandergeraten. Alarmierte Polizisten versuchten daraufhin, die zwei Männer voneinander zu trennen. Im Zuge der dabei entstandenen Rangelei erlitten ein Polizist sowie einer der beteiligten Männer Schnittverletzungen durch auf dem Boden liegende Glasscherben. Der verletzte Mann wurde festgenommen. Als der zweite Tatverdächtige bereits in Gewahrsam war, kam ein dritter Mann dazu und schlug einen Polizisten, sodass der zweite Tatverdächtige in Begleitung des Angreifers fliehen konnte. Dabei erlitt der Polizist leichte Verletzungen. Die Suche nach den beiden unbekannten Tätern verlief bislang erfolglos.

Der 37-jährige Festgenommene, der sich Schnittverletzungen zuzog, wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und ambulant versorgt. Die zwei Polizisten beendeten aufgrund der Verletzungen den Dienst. Den Angaben zufolge wird nun wegen Körperverletzung, Gefangenenbefreiung gegen den dritten Tatverdächtigen sowie wegen des tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte ermittelt. Warum die beiden Männer in einen Streit geraten waren, ist laut Polizei noch unklar.