Visselhövede - Zwei Pferde sind bei einer Kollision mit einem Auto auf einer Bundesstraße im Landkreis Rotenburg getötet worden. Die Tiere waren am Donnerstag von einer Weide entlaufen, wie die Polizei mitteilte. Der 47 Jahre alte Autofahrer hatte die Pferde, die bei Visselhövede über die Straße liefen, in der Dämmerung zu spät gesehen und konnte nicht mehr ausweichen. Beim Zusammenstoß wurden beide Pferde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben. Der 47-Jährige erlitt keine Verletzungen.