Zwei Olympiasieger sagen für Istaf in Berlin zu

Der Olympiasieger über 110 Meter Hürden, Grant Holloway, startet beim Istaf in Berlin.

Berlin - Das Teilnehmerfeld beim Istaf in Berlin wird immer hochkarätiger. Nach Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye haben auch die beiden Olympiasieger Grant Holloway und Keely Hodgkinson ihre Teilnahme für das Leichtathletik-Event am 1. September bestätigt. Der US-Amerikaner hatte vor wenigen Wochen in Paris den Titel über 110 Meter Hürden geholt. Die Britin Hodgkinson gewann Gold über 800 Meter.

Ebenfalls für das Istaf zugesagt haben bereits die Olympia-Zweite Malaika Mihambo, Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper, Hindernisläuferin Gesa Krause und Speerwurf-Europameister Julian Weber.